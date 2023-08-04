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4 августа, 00:50

Свергнутый президент Нигера обратился к США и мировому сообществу

Свергнутый глава Нигера Базум призвал США и мир восстановить порядок в стране

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой оказать помощь в восстановлении конституционного порядка в стране. Его обращение опубликовано в колонке в газете The Washington Post.

"В час нужды я призываю Правительство США и всё международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок", — написал Базум, указав, что единственным способом добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма станет совместная борьба за общие ценности, в том числе демократический плюрализм и уважение верховенства закона.

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Также политик предупредил мировое сообщество, что разрушительные последствия переворота в Нигере могут распространится далеко за пределы страны.

Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Также была закрыта граница. Во время политического переворота возглавил президентскую гвардию Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. На данный момент новые власти открыли границы с пятью государствами.

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Юлия Коновалова
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