Новые власти Нигера открыли границы с пятью странами
AFP: Нигер открыл границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом
Власти Нигера вновь открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, закрытые после госпереворота в стране. Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на одного из представителей властей.
"Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня", — цитирует агентство заявление одного из представителей военных.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота лидером президентской гвардии стал Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Тем временем граждане Нигера выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией, а также против сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пригрозило введением войск из-за госпереворота.