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31 июля, 15:02

Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию

Новые руководители Нигера, захватившие власть в ходе госпереворота, приостановили экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает Би-би-си. Эта африканская страна обеспечивает от 15 до 17% поставок урана для производства электроэнергии во Франции.

Ранее Париж приостановил действие программ финансовой поддержки африканской страны до восстановления конституционного порядка.

СМИ показали первое после госпереворота фото президента Нигера Базума

СМИ показали первое после госпереворота фото президента Нигера Базума

Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границу. Во время переворота президентскую гвардию возглавлял Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Тем временем граждане Нигера выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией, а также против сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пригрозило введением войск из-за госпереворота.

Обложка ©

Getty Images / James Wakibia / SOPA Images

Александра Вишнякова
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