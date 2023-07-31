Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию
Новые руководители Нигера, захватившие власть в ходе госпереворота, приостановили экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает Би-би-си. Эта африканская страна обеспечивает от 15 до 17% поставок урана для производства электроэнергии во Франции.
Ранее Париж приостановил действие программ финансовой поддержки африканской страны до восстановления конституционного порядка.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границу. Во время переворота президентскую гвардию возглавлял Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Тем временем граждане Нигера выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией, а также против сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пригрозило введением войск из-за госпереворота.
Getty Images / James Wakibia / SOPA Images