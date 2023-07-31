Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию

Новые руководители Нигера, захватившие власть в ходе госпереворота, приостановили экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает Би-би-си. Эта африканская страна обеспечивает от 15 до 17% поставок урана для производства электроэнергии во Франции.