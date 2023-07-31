СМИ показали первое после госпереворота фото президента Нигера Базума
Al Arabiya показал первое фото удерживаемого президента Нигера Базума с момента мятежа
Временный президент Чада Махамат Идрис Деби и президент Нигера Мохамед Базум, удерживаемый своей же гвардией. Обложка © Twitter / Al Arabiya
Телеканал Al Arabiya показал первое с момента госпереворота фото президента Нигера Мохамеда Базума, которого удерживает его собственная гвардия. На снимке он запечатлён улыбающимся вместе с временным лидером Чада Махаматом Идрисом Деби.
Несколькими днями ранее радиостанция RFI сообщила, что временный президент Чада отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране.
Напомним, вечером 26 июля мятежники в Нигере объявили по ТВ об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. Они закрыли границы, ввели комендантский час и приостановили действие конституции. Главой государства назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. Тем временем Париж негодует, в частности, из-за того, что в Нигере добывает большую долю урана для своих АЭС.