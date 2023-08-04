Мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией
AFP: Мятежные власти в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией
В Нигере мятежники, устроившие госпереворот, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Об этом информирует агентство AFP.
"Столкнувшись с бесцеремонным отношением Франции к ситуации в Нигере, Национальный совет по защите родины принял решение денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этой страной", — отмечается в коммюнике.
Кроме того, мятежные власти объявили о прекращении полномочий четырёх послов республики во Франции, США, Нигерии и Того.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота возглавил президентскую гвардию Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. На данный момент новые власти открыли границы с пятью государствами.
Кадр трансляции RTN