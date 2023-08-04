Мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией

В Нигере мятежники, устроившие госпереворот, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Об этом информирует агентство AFP.

"Столкнувшись с бесцеремонным отношением Франции к ситуации в Нигере, Национальный совет по защите родины принял решение денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этой страной", — отмечается в коммюнике.