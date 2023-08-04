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4 августа, 00:09

Мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией

AFP: Мятежные власти в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией

В Нигере мятежники, устроившие госпереворот, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Об этом информирует агентство AFP.

"Столкнувшись с бесцеремонным отношением Франции к ситуации в Нигере, Национальный совет по защите родины принял решение денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этой страной", отмечается в коммюнике.

В Нигере остановили вещание французских телеканала и радио

В Нигере остановили вещание французских телеканала и радио

Кроме того, мятежные власти объявили о прекращении полномочий четырёх послов республики во Франции, США, Нигерии и Того.

Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота возглавил президентскую гвардию Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. На данный момент новые власти открыли границы с пятью государствами.

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Кадр трансляции RTN

Юлия Коновалова
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