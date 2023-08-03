В Нигере остановили вещание французских телеканала и радио
В Нигере после госпереворота остановили вещание France 24 и RFI
В Нигере после госпереворота остановлено вещание французской радиостанции Radio France Internationale (RFI) и телеканала France 24. Об этом говорится в распространённом заявлении медиагруппы "Франс медиа монд".
В документе говорится, что это решение принято вне правовых рамок и медиагруппа его осуждает. Отмечается, что данные медиа в последние месяцы уже подвергались цензуре в других африканских государствах.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота лидером президентской гвардии стал Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. К настоящему моменту новые власти открыли границы с пятью государствами.
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