В Нигере остановили вещание французских телеканала и радио

В Нигере после госпереворота остановлено вещание французской радиостанции Radio France Internationale (RFI) и телеканала France 24. Об этом говорится в распространённом заявлении медиагруппы "Франс медиа монд".

В документе говорится, что это решение принято вне правовых рамок и медиагруппа его осуждает. Отмечается, что данные медиа в последние месяцы уже подвергались цензуре в других африканских государствах.