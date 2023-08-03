Мятежники в Нигере отказались возвращать свергнутого президента

Нигер не будет выполнять требования других стран о возвращении Мохамеда Базума на пост президента. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на соответствующее заявление лидера Нацсовета спасения Родины генерала Абдурахмана Тчиани, провозглашённого главой государства.