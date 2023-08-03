Мятежники в Нигере отказались возвращать свергнутого президента
Лидер мятежников Тчиани: Нигер не восстановит Базума на посту президента
Новый лидер Нигера генерал Абдурахман Тчиани. Обложка © Кадр трансляции RTN
Нигер не будет выполнять требования других стран о возвращении Мохамеда Базума на пост президента. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на соответствующее заявление лидера Нацсовета спасения Родины генерала Абдурахмана Тчиани, провозглашённого главой государства.
Тчиани прокомментировал санкции против страны, введённые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС). По его мнению, они незаконные и бесчеловечные.
Напомним, Мохамед Базум был смещён с должности президента Нигера мятежниками 26 июля. Также они закрыли границу страны. Во время переворота лидером президентской гвардии стал Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Тем временем граждане Нигера выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией, а также против сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пригрозило введением войск из-за госпереворота. К настоящему моменту новые власти открыли границы с пятью странами.