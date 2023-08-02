Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру из-за военного переворота
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, кроме операций в частном секторе, из-за военного переворота в стране. Об этом сообщается в распространённом заявлении организации.
"Мы встревожены попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере", — уведомляет Банк, добавляя, что взаимодействие с частным сектором "продолжится с осторожностью", за ситуацией в стране будут внимательно следить.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота лидером президентской гвардии стал Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Тем временем граждане Нигера выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией, а также против сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пригрозило введением войск из-за госпереворота. К настоящему моменту новые власти открыли границы с пятью странами.
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