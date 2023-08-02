Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру из-за военного переворота

Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, кроме операций в частном секторе, из-за военного переворота в стране. Об этом сообщается в распространённом заявлении организации.

"Мы встревожены попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере", — уведомляет Банк, добавляя, что взаимодействие с частным сектором "продолжится с осторожностью", за ситуацией в стране будут внимательно следить.