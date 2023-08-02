Почему западные СМИ признают провал войны за Африку Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о шоковой реакции западных СМИ, которые разглядели победу России на южном континенте. 1 августа, 22:40 Совместное фотографирование Владимира Путина с главами делегаций – участников второго саммита Россия – Африка. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Саммит Россия – Африка и военный переворот в Нигере

С момента проведения саммита Россия – Африка прошло вот уже несколько дней, однако западные СМИ продолжают обсуждать его итоги. И, в массе своей, рефлексии идут, как по методичке. Во-первых, издания искажали суть визита — оказывается, африканские страны приехали в Россию не для решения своих проблем, а для возобновления зерновой сделки (от которой они ничего не получали) и в заботе о судьбе Украины (которая им, мягко говоря, побоку). И ничего от Путина не получили.

"В ходе двух дней встреч с Владимиром Путиным африканские лидеры так и не смогли добиться от него ни возобновления зерновой сделки, которая позволит сохранить поток зерна из Украины, ни найти способ прекратить войну в этой стране", — пишет Associated Press. На самом деле же для Запада не всё так радужно.

На выводы западных экспертов повлияли и последние события в Нигере, где произошёл антифранцузский военный переворот. Где, как отмечает CNN, население на улицах кричало "да здравствует Путин" и где, добавляет BBC, "люди хотят выгнать Францию и пригласить Россию". Да, никто и ничего сейчас не говорит о том, что за переворотом и свержением профранцузского президента (отказавшегося, между прочим, ехать на саммит Россия –Африка) стоит Москва, даже авторы бестселлеров "Скрипалиада" не могут высосать из пальца какие-то фантазии, хоть немного походящие на доказательства.

Солдаты в Нигере объявили о перевороте по национальному телевидению. Фото © Getty Images / ORTN / Tele Sahel / Handout / Anadolu Agency

Однако при этом все эксперты признают, что Москва действительно станет одним из бенефициаров переворота, а Франция (торговлю золотом и ураном с которой новые власти Нигера уже свернули) — одним из основных проигравших. И вариантов решить проблему силой у Парижа немного — не только из-за разговоров о том, что на защиту новых властей африканской страны перебрасываются бойцы "Вагнера". Нигер уже поддержали соседние с ним страны Мали и Буркина-Фасо. Они даже пригрозили Западу началом войны в том случае, если в Нигер начнётся иностранная интервенция.

Некоторые западные СМИ признают, что количество глав государств, приехавших в Россию, не отражает отношений местных лидеров к Владимиру Путину. "Неявка африканских лидеров стала, скорее, следствием западного выкручивания рук, нежели чем отвращения к войне. История Украины о колониальном угнетении со стороны России не находит отклика в африканских странах, которые в основном рассматривают конфликт как борьбу за власть между Востоком и Западом", — считают в Центре европейского политического анализа.

Почему Африка симпатизирует Москве, а не Украине

Во-вторых, Африка симпатизирует и продолжает симпатизировать России просто потому, что Москва куда успешнее Украины разыгрывает антиколониальную карту. Точнее, карту борьбы с неоколониализмом, которым сейчас по факту занимаются западные страны. "Так почему же африканские страны любят заигрывать с Путиным, раздражая тем самым и США, и Европу?" — задается вопросом Fox News. И отвечает словами Кэмерона Хадсона, бывшего директора по делам Африки в американском Совете национальной безопасности.

"Многие африканские страны ощущают нынешнюю гегемонию США в однополярном или, возможно, биполярном на пару с Китаем мире. При этом среди африканских стран широко распространено мнение о том, что они будут жить лучше в многополярном мире, где будут избавлены от диктата великих держав и смогут выбирать тех партнёров, которые им выгоднее", — поясняет эксперт. "Россия уже несколько лет выступает инициатором процесса сближения с Африкой, …представляя себя оплотом против "империализма" и западного "неоколониализма", — утверждает France 24.

Помимо антиколониального нарратива, Москва использует ещё и ценностный. "Некоторые эксперты говорят, что позиционирование Кремлём России как оплота консервативных ценностей может найти отклик у африканских лидеров, разделяющих те же ценности", — признает The New York Times. Да, Запад тоже вроде как говорит о ценностях, но в его концепцию либерализма Африка уже не верит. Особенно в ситуации, когда Запад этот концепт пытается навязывать силой. "Если мы будем серьёзно относиться к правам человека и демократии и наказывать тех, кто плохо себя ведёт, то мы фактически толкаем эти неприятные нам режимы к России и Китаю", — сокрушаются в Центре европейского политического анализа.

Наконец, в-третьих, Африка сближается с Россией потому, что Россия защищает и банально спасает. "Существуют фактические подтверждения того, что для некоторых партнёров с Чёрного континента Москва стала важнее, чем когда-либо после 1991 года", — признает китайская The Global Times. И речь, прежде всего, в способности (как военной, так и политической) Москвы помогать местным странам в защите от терроризма и бандитизма.

"Несмотря на нападение на Украину, Путин по-прежнему пользуется поддержкой в ​​ряде африканских стран, особенно в сфере безопасности: российская группа наёмников "Вагнер" является ключевым игроком в африканских конфликтах", — отмечает немецкая Tagesschau.

Неудивительно, что после всего этого саммит закончился успешно, как для африканских стран (которые получили от Москвы зерно, гарантии безопасности и выгодные проекты), так и для России. "Владимир Путин пользуется ситуацией, чтобы показать очевидную вещь: изоляция его страны — мнимая, разговоры о ней отражают устаревшую точку зрения, ставившую в центр мира Запад»", — признаёт французский политолог Арно Дюбьен в интервью изданию Le Figaro.

Казалось бы, Запад в этой ситуации должен был пытаться переиграть Москву через мягкую силу. Дать деньги, зерно, безопасность и свободу выбора африканским партнёрам. Однако Соединённые Штаты действуют по-другому. Их СМИ преуменьшают проблему потери Африки (рассказывая о "неудавшемся" саммите), а политики обсуждают не столько пряник, сколько кнут. И не только для простых африканских стран, но и для лидеров Чёрного континента. "Аналитики говорят, что многие влиятельные лица в Конгрессе всё больше раздражаются тем, насколько близко Южная Африка приближается к Кремлю. Ну и задаются вопросом, не пора ли прекратить беспошлинный импорт из ряда африканских стран", — считает Fox News.

Чем больше они таким вопросом задаются, тем ближе Африка будет к России, и тем успешнее будут следующие саммиты Россия – Африка. Которые, по всей видимости, будут проходить раз в три года.

Авторы Геворг Мирзаян