Соседей Нигера призвали немедленно подготовить резервные военные силы

"Начальникам штабов стран – членов ЭКОВАС поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере. Все варианты для восстановления конституционного порядка в Нигере — на столе", — отметил он, зачитывая коммюнике саммита в Абудже, посвящённого шагам в отношении мятежников, которые захватили власть в Нигере.