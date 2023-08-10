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10 августа, 17:19

Соседей Нигера призвали немедленно подготовить резервные военные силы

В ЭКОВАС призвали немедленно привести в готовность резервные силы

Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки призвал членов организации оперативно привести в готовность резервные силы на случай необходимости вторжения в Нигер. Такое объявление сделал глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре.

"Начальникам штабов стран – членов ЭКОВАС поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере. Все варианты для восстановления конституционного порядка в Нигере — на столе", — отметил он, зачитывая коммюнике саммита в Абудже, посвящённого шагам в отношении мятежников, которые захватили власть в Нигере.

В нём также говорится о приверженности мирному урегулированию, при этом указана готовность применить все варианты, в том числе силовые.

AP: Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

AP: Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

Лайф напоминает, что в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти хотят прекратить сотрудничество с Францией, они денонсировали военные соглашения с ней. Также там теперь запрещено экспортировать французам золото и уран. Западная Африка собралась силой вернуть прежнюю власть в стране. Недавно мятежники в Нигере издали указ о формировании нового правительства.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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