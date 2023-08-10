Мятежники в Нигере издали указ о формировании нового правительства

Лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани, подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Об этом сообщает информационный портал ActuNiger.

В новый состав кабмина включено 20 министров — военные и гражданские лица. Премьер Али Ламин Зейн также получил портфель министра экономики и финансов.

Министром национальной обороны стал генерал-лейтенант Салифу Моди, являющийся одним из лидеров НССР. Пост министра внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления занял бригадный генерал Мохамед Тумба. Кресло министра иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом досталось Бакари Яу Сангаре.