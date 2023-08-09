Советник Базума: Интервенция ЭКОВАС в Нигер приведёт к войне во всей Африке

Вторжение в Нигер Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) может вызвать глобальную войну на континенте. Об этом заявил РИА "Новости" советник отстранённого от власти президента Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан.