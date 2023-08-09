Советник Базума: Интервенция ЭКОВАС в Нигер приведёт к войне во всей Африке
Митинг в поддержку захвативших власть военных в Нигере. Обложка © EPA / ТАСС / ISSIFOU DJIBO
Вторжение в Нигер Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) может вызвать глобальную войну на континенте. Об этом заявил РИА "Новости" советник отстранённого от власти президента Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан.
"Я не думаю, что ЭКОВАС совершит эту ошибку, осуществив военное вмешательство в Нигер", — сказал он.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля, когда мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти выступают за прекращение сотрудничества с Францией и уже денонсировали с ней военные соглашения, а также запретили экспортировать французам золото и уран. Западная Африка собралась силой вернуть прежнюю власть в стране, а замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела с мятежниками многочасовые переговоры. В столицу Нигера Ниамей стянули войска из-за потенциальной угрозы.