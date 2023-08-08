В столицу Нигера стянули военных со всей страны из-за угрозы вторжения

Нигерские военные перебрасывают дополнительные силы в столицу Ниамей в связи с подготовкой к возможной иностранной интервенции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, вечером 6 августа в город приехало около 40 пикапов с военными из других частей страны. Они прибыли с целью "успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному сражению".