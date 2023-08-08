В столицу Нигера стянули военных со всей страны из-за угрозы вторжения
CNN: ВС Нигера перебрасывают дополнительные силы в Ниамей
Нигерские военные перебрасывают дополнительные силы в столицу Ниамей в связи с подготовкой к возможной иностранной интервенции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По его данным, вечером 6 августа в город приехало около 40 пикапов с военными из других частей страны. Они прибыли с целью "успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному сражению".
При этом радио RFI уточнило, что в военном вторжении в Нигер могут принять участие бойцы из Нигерии, Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуара. Как сообщил его источник, страна всё ещё полна решимости "быть локомотивом операции" и, если будет необходимо, предоставит более половины войск.
Как уже рассказывал Лайф, 26 июля в Нигере произошёл государственный переворот, в результате которого мятежники сместили Мохамеда Базума с поста главы государства. Новым президентом стал генерал Абдурахман Тчиани. Теперь Нигер хочет полностью отказаться от сотрудничества с Францией. Новые власти уже денонсировали военные соглашения и приостановили отправку урана и золота. При этом вчера там объявили о закрытии неба. А Западная Африка разработала план возможного военного вторжения в страну.
Getty Images / David Zorrakino