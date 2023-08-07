Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
Al Arabiya: Военные Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны
Мятежники Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya.
"Военный совет мятежников в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны", — говорится в сообщении телеканала.
Напомним, что в Нигере 26 июля произошёл госпереворот. Мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста главы государства. Президентом страны был назначен генерал Абдурахман Тчиани. Этот высокопоставленный военнослужащий во время мятежа возглавлял президентскую гвардию.
Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили отправку туда урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план для возможного военного вторжения в Нигер. На фоне переворота несколько стран приостановили оказание помощи Нигеру.
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