Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Al Arabiya: Мятежники сообщили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Национальный совет спасения родины (НССР), являющийся правящим органом мятежников Нигера, сообщил, что некое иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Об этом передаёт телеканал Al Arabiya.
"Иностранное государство готовится напасть на наши земли", — полагают в НССР.
По словам мятежников, они готовятся к тому, что может произойти "иностранная военная операция", однако какая именно страна готовит агрессию, не уточняется. Совет обратил внимание и на то, что не собирается отказываться от своих шагов, хоть срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОБАС) истекает в скором времени.
Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили отправку туда урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план для возможного военного вторжения в Нигер.
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