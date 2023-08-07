Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера

По словам мятежников, они готовятся к тому, что может произойти "иностранная военная операция", однако какая именно страна готовит агрессию, не уточняется. Совет обратил внимание и на то, что не собирается отказываться от своих шагов, хоть срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОБАС) истекает в скором времени.