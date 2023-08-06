Ещё одна страна приостановила оказание помощи Нигеру из-за госпереворота

Канада временно прекращает оказание финансовой помощи Правительству Нигера, которая предназначалась на развитие страны. Всё из-за произошедшего государственного переворота. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

"В ответ на попытку государственного переворота в Нигере Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает Правительство Нигера", — указано в заявлении, опубликованном на сайте страны.