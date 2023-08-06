Ещё одна страна приостановила оказание помощи Нигеру из-за госпереворота
Канада приостанавливает оказание финансовой помощи Нигеру из-за госпереворота
Канада временно прекращает оказание финансовой помощи Правительству Нигера, которая предназначалась на развитие страны. Всё из-за произошедшего государственного переворота. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.
"В ответ на попытку государственного переворота в Нигере Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает Правительство Нигера", — указано в заявлении, опубликованном на сайте страны.
Речь идёт только о прямой бюджетной поддержке. При этом всё так же будет оказываться помощь наиболее уязвимым группам населения в сферах здравоохранения, образования, экономики и обеспечения гендерного равенства.
Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили отправку туда урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план для возможного военного вторжения в Нигер.
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