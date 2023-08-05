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5 августа, 00:17

США приостановили часть экономической помощи Нигеру

Блинкен заявил, что США приостанавливают часть программ по оказанию помощи Нигеру

Соединённые Штаты на время приостанавливают проведение некоторых программ по оказанию помощи Нигеру. Об этом говорится в соответствующем заявлении главы американского Госдепартамента Энтони Блинкена.

"Правительство США приостанавливает определённые программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера. Эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере", — заявил госсекретарь США.

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Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили туда экспорт урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) уже грозило Нигеру, что может применить военную силу.

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ТАСС / SARAH YENESEL

Кузьма Спирин
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