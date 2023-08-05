США приостановили часть экономической помощи Нигеру

Соединённые Штаты на время приостанавливают проведение некоторых программ по оказанию помощи Нигеру. Об этом говорится в соответствующем заявлении главы американского Госдепартамента Энтони Блинкена.

"Правительство США приостанавливает определённые программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера. Эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере", — заявил госсекретарь США.