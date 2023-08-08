В Нигере мятежники выбрали нового премьера и командующего президентской гвардией
Мятежники в Нигере назначили Али Махаман Ламин Зейна новым премьер-министром
Митинг в поддержку захвативших власть военных в Нигере. Обложка © AP / TASS / Sam Mednick
Нигерийский Национальный совет спасения Родины — правящий орган мятежников — назначил нового премьер-министра страны. Им стал 58-летний экономист Али Махаман Ламин Зейн. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
До этого Зейн являлся представителем Африканского банка развития (АБР) в Нджамене (Республика Чад), а ранее работал представителем АБР в Кот-д'Ивуаре и Габоне. Кроме того, с 2003 по 2010 год он возглавлял Министерство финансов Нигера.
Телеканал также сообщил, что военный совет Нигера назначил нового командующего президентской гвардией. Его имя не уточняется.
Напомним, что в Нигере 26 июля произошёл госпереворот. Мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста главы государства. Президентом страны был назначен генерал Абдурахман Тчиани. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с Парижем, а также приостановили отправку туда урана и золота. Западная Африка разработала план возможного военного вторжения в Нигер. Кроме того, 7 августа мятежники объявили о закрытии неба над страной.