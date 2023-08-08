В Нигере мятежники выбрали нового премьера и командующего президентской гвардией

Нигерийский Национальный совет спасения Родины — правящий орган мятежников — назначил нового премьер-министра страны. Им стал 58-летний экономист Али Махаман Ламин Зейн. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

До этого Зейн являлся представителем Африканского банка развития (АБР) в Нджамене (Республика Чад), а ранее работал представителем АБР в Кот-д'Ивуаре и Габоне. Кроме того, с 2003 по 2010 год он возглавлял Министерство финансов Нигера.