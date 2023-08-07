Мятежники заявили о подготовке интервенции в Нигер со стороны двух стран Африки

Две страны Центральной Африки готовят военную интервенцию в Нигер. Об этом сообщает агентство ANP со ссылкой на заявление мятежников, захвативших власть в государстве.

"Несмотря на неодобрение населения Нигера и ЭКОВАС, планирование интервенции было осуществлено. Предварительное развёртывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки", — говорится в сообщении Национального совета спасения родины, являющегося правящим органом мятежников.