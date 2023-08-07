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7 августа, 12:55

Мятежники заявили о подготовке интервенции в Нигер со стороны двух стран Африки

Две страны Центральной Африки готовят военную интервенцию в Нигер. Об этом сообщает агентство ANP со ссылкой на заявление мятежников, захвативших власть в государстве.

"Несмотря на неодобрение населения Нигера и ЭКОВАС, планирование интервенции было осуществлено. Предварительное развёртывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки", говорится в сообщении Национального совета спасения родины, являющегося правящим органом мятежников.

Там также располагают информацией о готовящейся атаке "силами иностранной державы в координации с ЭКОВАС и террористическими группировками". Нигер предупредил о катастрофических последствиях для всего региона от такой военной авантюры.

Франция отказалась добровольно выводить войска из Нигера

Франция отказалась добровольно выводить войска из Нигера

Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной и приостановили туда экспорт урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума, но позже передумало.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO

Александра Вишнякова
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