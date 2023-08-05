Франция отказалась добровольно выводить войска из Нигера
Глава МИД Франции Колонна: Париж не собирается выводить войска из Нигера
Франция не собирается выводить войска из Нигера, где произошёл государственный переворот. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна. Она напомнила, что военные находятся там "по запросу законных властей страны".
"Этот вопрос не стоит на повестке дня. Французские войска находятся в Нигере по просьбе законных властей страны на основе соглашений, подписанных с законными властями для оказания помощи в борьбе с терроризмом", — приводит Franceinfo слова министра.
При этом Колонна отметила, что французская сторона приостановила военное и гражданское сотрудничество с Нигером после переворота. В настоящее время там находится порядка 1,5 тысячи французских военных. Пока ситуация, по её словам, остаётся спокойной.
Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили отправку туда урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план для возможного военного вторжения в Нигер.
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