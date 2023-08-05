Франция отказалась добровольно выводить войска из Нигера

Франция не собирается выводить войска из Нигера, где произошёл государственный переворот. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна. Она напомнила, что военные находятся там "по запросу законных властей страны".

"Этот вопрос не стоит на повестке дня. Французские войска находятся в Нигере по просьбе законных властей страны на основе соглашений, подписанных с законными властями для оказания помощи в борьбе с терроризмом", — приводит Franceinfo слова министра.