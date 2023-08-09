В Нигере объявлена тревога из-за атаки французских военных и вторжения самолёта из Чада
Французских военных обвинили в атаке на позиции Нацгвардии в Нигере
Французские военнослужащие атаковали нацгвардию Нигера, заявил представитель сформированного после переворота "Национального совета по защите отечества" Амаду Абдраман. По его словам, из-за нападения в стране повысили уровень тревоги.
"Национальный совет по защите отечества" информирует <...> о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 6:30 позиции нацгвардии Нигера <...> стали объектом атаки", — сказал Абдраман.
Кроме того, французы "в одностороннем порядке освободили задержанных террористов", после чего подняли в воздух военный самолёт из Нджамены — столицы Чада. Он вошёл в воздушное пространство Нигера и прекратил выходить на связь. После этого новые власти распорядились повысить уровень тревоги в государстве.
В столице страны Ниамее уже создают дружины, члены которых будут патрулировать город и информировать военных об угрозах.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля, когда мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти выступают за прекращение сотрудничества с Францией и уже денонсировали с ней военные соглашения, а также запретили экспортировать французам золото и уран. Западная Африка собралась силой вернуть прежнюю власть в стране, а замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела с мятежниками многочасовые переговоры. В Ниамей стянули войска, призванные отразить потенциальную угрозу.
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