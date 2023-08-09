Госсекретарь США Блинкен снова призвал мятежников освободить президента Нигера Базума

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о телефонном разговоре со смещённым со своего поста президентом Нигера Мохамедом Базумом и призвал мятежников освободить его и его семью. Пост об этом появился в среду в аккаунте политика в соцсети Х (бывший Twitter).

"Я поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения конституционного кризиса. США повторяют призыв к немедленному освобождению его и его семьи", — написал Блинкен.