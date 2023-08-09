Госсекретарь США Блинкен снова призвал мятежников освободить президента Нигера Базума
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о телефонном разговоре со смещённым со своего поста президентом Нигера Мохамедом Базумом и призвал мятежников освободить его и его семью. Пост об этом появился в среду в аккаунте политика в соцсети Х (бывший Twitter).
"Я поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения конституционного кризиса. США повторяют призыв к немедленному освобождению его и его семьи", — написал Блинкен.
К слову, ранее, во время интервью международному французскому радио RFI, американский госсекретарь ушёл от ответа на вопрос о возможном выводе американских военных из Нигера. США, по открытым данным, располагают там контингентом в 1000 человек.
Напомним, что государственный переворот произошёл в Нигере 26 июля. Новым президентом мятежники объявили генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти уже денонсировали военные соглашения и приостановили отправку урана и золота и объявили о закрытии неба. А Западная Африка разработала план возможного военного вторжения в страну.