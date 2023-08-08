CNN: Нуланд провела многочасовые переговоры с мятежниками в Нигере
Исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела в Нигере многочасовые переговоры с захватившими власть путчистами. Об этом сообщает CNN.
Как информирует телеканал, Нуланд встретилась в столице Нигера Ниамее с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками и провела более двух часов в "чрезвычайно откровенных и временами трудных" переговорах.
"Я надеюсь, что они будут держать открытой дверь для дипломатии. Мы это предложили. <...> Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас в этом поддержат", — приводит CNN слова Нуланд.
Просьба о встрече с задержанным президентом Нигера Мохамедом Базумом была отклонена, также не получилось провести встречу с объявленным новым главой страны армейским генералом Абдурахманом Тчиани.
Напомним, что в Нигере 26 июля произошёл госпереворот. Мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста главы государства. Новым президентом страны был назначен генерал Абдурахман Тчиани. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с Парижем, а также приостановили отправку туда урана и золота. А 7 августа мятежники объявили о закрытии неба над страной. В то же время Западная Африка разработала план возможного военного вторжения в Нигер.
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