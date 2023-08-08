CNN: Нуланд провела многочасовые переговоры с мятежниками в Нигере

Исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела в Нигере многочасовые переговоры с захватившими власть путчистами. Об этом сообщает CNN.

Как информирует телеканал, Нуланд встретилась в столице Нигера Ниамее с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками и провела более двух часов в "чрезвычайно откровенных и временами трудных" переговорах.

"Я надеюсь, что они будут держать открытой дверь для дипломатии. Мы это предложили. <...> Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас в этом поддержат", — приводит CNN слова Нуланд.