Свергнутый президент Нигера Базум не собирается покидать пост

Лишившийся власти в результате госпереворота президент Нигера Мохамед Базум не намерен уходить в отставку. Об этом заявил его советник Антинекар Аль-Хасан.

"Он ничего не подписывал и не собирается уходить в отставку. Он лучше умрёт, чем уйдёт в отставку", — пояснил советник в беседе с РИА "Новости".