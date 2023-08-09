Свергнутый президент Нигера Базум не собирается покидать пост
Лишившийся власти в результате госпереворота президент Нигера Мохамед Базум не намерен уходить в отставку. Об этом заявил его советник Антинекар Аль-Хасан.
"Он ничего не подписывал и не собирается уходить в отставку. Он лучше умрёт, чем уйдёт в отставку", — пояснил советник в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Также была закрыта граница государства. Во время госпереворота возглавил президентскую гвардию Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что поговорил с Базумом по телефону и призвал мятежников освободить его и его семью.
Twitter / Mohamed Bazoum