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9 августа, 20:29

Свергнутый президент Нигера Базум не собирается покидать пост

Лишившийся власти в результате госпереворота президент Нигера Мохамед Базум не намерен уходить в отставку. Об этом заявил его советник Антинекар Аль-Хасан.

"Он ничего не подписывал и не собирается уходить в отставку. Он лучше умрёт, чем уйдёт в отставку", пояснил советник в беседе с РИА "Новости".

Свергнутый президент Нигера обратился к США и мировому сообществу

Свергнутый президент Нигера обратился к США и мировому сообществу

Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Также была закрыта граница государства. Во время госпереворота возглавил президентскую гвардию Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что поговорил с Базумом по телефону и призвал мятежников освободить его и его семью.

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Twitter / Mohamed Bazoum

Юлия Коновалова
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