AP: Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

В Нигере мятежники обратились к заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд. Они пригрозили, что в случае военной интервенции убьют президента страны Мохамеда Базума. Об этом пишет Associated Press.

Агентство уточнило, что Нуланд узнала об угрозе Базуму на этой неделе во время визита в Нигер.