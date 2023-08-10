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10 августа, 17:03

AP: Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

В Нигере мятежники обратились к заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд. Они пригрозили, что в случае военной интервенции убьют президента страны Мохамеда Базума. Об этом пишет Associated Press.

Агентство уточнило, что Нуланд узнала об угрозе Базуму на этой неделе во время визита в Нигер.

"Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстранённого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство", — сказано в материале.

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Напомним, в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти хотят прекратить сотрудничество с Францией, они денонсировали военные соглашения с ней. Также там теперь запрещено экспортировать французам золото и уран. Западная Африка собралась силой вернуть прежнюю власть в стране. Недавно мятежники в Нигере издали указ о формировании нового правительства.

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Anadolu Agency via Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via Getty Images

Илья Суриков
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