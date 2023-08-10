AP: Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции
В Нигере мятежники обратились к заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд. Они пригрозили, что в случае военной интервенции убьют президента страны Мохамеда Базума. Об этом пишет Associated Press.
Агентство уточнило, что Нуланд узнала об угрозе Базуму на этой неделе во время визита в Нигер.
"Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстранённого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство", — сказано в материале.
Напомним, в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти хотят прекратить сотрудничество с Францией, они денонсировали военные соглашения с ней. Также там теперь запрещено экспортировать французам золото и уран. Западная Африка собралась силой вернуть прежнюю власть в стране. Недавно мятежники в Нигере издали указ о формировании нового правительства.
Anadolu Agency via Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via Getty Images