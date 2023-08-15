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15 августа, 10:09

"Страшно ехать": Нарышкин раскрыл Боррелю глаза на извращения в Европе после слов о джунглях вне ЕС

Нарышкин: Нормальный человек испугается расплодившихся в Европе извращений

<p>Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62116/photos/62201" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что, побывав в современной Европе, адекватный человек может ужаснуться от того, как сильны распространившиеся там извращения. Он вспомнил высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который называл Европу цветущим садом в окружении джунглей.

"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу — такое количество извращений разного рода там расплодилось", поделился Нарышкин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

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Напомним, в прошлом году Боррель назвал привилегированную Европу садом, а окружающий её мир — джунглями, которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После этого Борреля обвинили в расизме. Позже он извинился за своё высказывание и заверил, что ссылка на "джунгли" не имела "расистского, культурного или географического подтекста".

Юрий Лысенко
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