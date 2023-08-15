"Страшно ехать": Нарышкин раскрыл Боррелю глаза на извращения в Европе после слов о джунглях вне ЕС

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что, побывав в современной Европе, адекватный человек может ужаснуться от того, как сильны распространившиеся там извращения. Он вспомнил высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который называл Европу цветущим садом в окружении джунглей.

"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу — такое количество извращений разного рода там расплодилось", — поделился Нарышкин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.