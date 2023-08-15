"Страшно ехать": Нарышкин раскрыл Боррелю глаза на извращения в Европе после слов о джунглях вне ЕС
Нарышкин: Нормальный человек испугается расплодившихся в Европе извращений
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что, побывав в современной Европе, адекватный человек может ужаснуться от того, как сильны распространившиеся там извращения. Он вспомнил высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который называл Европу цветущим садом в окружении джунглей.
"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу — такое количество извращений разного рода там расплодилось", — поделился Нарышкин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
Напомним, в прошлом году Боррель назвал привилегированную Европу садом, а окружающий её мир — джунглями, которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После этого Борреля обвинили в расизме. Позже он извинился за своё высказывание и заверил, что ссылка на "джунгли" не имела "расистского, культурного или географического подтекста".