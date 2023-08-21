Зеленский провалил главную цель остановки в Швеции во время евротура с супругой
Премьер-министр Кристерссон заявил, что Швеция не намерена поставлять Gripen ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр королевства Швеция Ульф Кристерссон. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ulf Kristersson
Швеция пока не намерена поставлять истребители Gripen Украине, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. По его словам, они необходимы стране для самозащиты.
"Мы не в той ситуации. Мы сделаем всё, чтобы поддержать их (украинцев — Прим. Лайфа.) авиацией, но пока новых обязательств по передаче шведских самолётов Украине нет... Швеция — географически большая страна, нам приходится защищаться, и мы пока не в НАТО", — сказал он в интервью телеканалу TV4.
Напомним, в рамках своего нового европейского турне президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли в Швецию. Там он попытался договориться о производстве в Незалежной боевых машин пехоты CV-90, а также выпросил финансовую помощь на 500 миллионов долларов. Кроме того, он заявил о якобы начале тренировочных полётов украинских пилотов на истребителях Gripen. Правда, их передача Киеву только обсуждается.