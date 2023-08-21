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21 августа, 13:02

Зеленский провалил главную цель остановки в Швеции во время евротура с супругой

Премьер-министр Кристерссон заявил, что Швеция не намерена поставлять Gripen ВСУ

<p>Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр королевства Швеция Ульф Кристерссон. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ulf Kristersson</p>

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр королевства Швеция Ульф Кристерссон. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ulf Kristersson

Швеция пока не намерена поставлять истребители Gripen Украине, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. По его словам, они необходимы стране для самозащиты.

"Мы не в той ситуации. Мы сделаем всё, чтобы поддержать их (украинцев — Прим. Лайфа.) авиацией, но пока новых обязательств по передаче шведских самолётов Украине нет... Швеция географически большая страна, нам приходится защищаться, и мы пока не в НАТО",сказал он в интервью телеканалу TV4.

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Напомним, в рамках своего нового европейского турне президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли в Швецию. Там он попытался договориться о производстве в Незалежной боевых машин пехоты CV-90, а также выпросил финансовую помощь на 500 миллионов долларов. Кроме того, он заявил о якобы начале тренировочных полётов украинских пилотов на истребителях Gripen. Правда, их передача Киеву только обсуждается.

Матвей Константинов
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