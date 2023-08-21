Зеленский провалил главную цель остановки в Швеции во время евротура с супругой

"Мы не в той ситуации. Мы сделаем всё, чтобы поддержать их (украинцев — Прим. Лайфа.) авиацией, но пока новых обязательств по передаче шведских самолётов Украине нет... Швеция — географически большая страна, нам приходится защищаться, и мы пока не в НАТО", — сказал он в интервью телеканалу TV4.