Украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях
Зеленский: Украинские пилоты начали тренировки на шведских истребителях Gripen
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские пилоты начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались", — сказал украинский президент.
Зеленский также добавил, что недавно были обговорены шаги, необходимые для получения Украиной шведских истребителей Gripen.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Швецию. Он отметил, что намерен договориться о начале производства шведских боевых машин пехоты CV-90 на Украине.
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