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Опубликовано 19 августа 2023, 17:40

Украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях

Зеленский: Украинские пилоты начали тренировки на шведских истребителях Gripen

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские пилоты начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались", — сказал украинский президент.

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Зеленский также добавил, что недавно были обговорены шаги, необходимые для получения Украиной шведских истребителей Gripen.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Швецию. Он отметил, что намерен договориться о начале производства шведских боевых машин пехоты CV-90 на Украине.

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Илья Суриков
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