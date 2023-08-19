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Опубликовано 19 августа 2023, 20:27

Пресс-секретарь Зеленского подправил его слова о шведских Gripen

В Киеве заявили, что передача ВСУ шведских Gripen обсуждается только теоретически

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров пояснил слова главы государства на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном о том, что пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских JAS Gripen. Он утверждал, что Киев намерен добиться поставки этих истребителей.

"Теоретически до этого [предоставления самолётов] остаётся три шага. Сейчас тестирование самолётов, потом тренировка, потом политическое согласие и лишь потом предоставление этих самолётов. Пока это теоретически. Смотрим, что можем сделать", — высказался Никифоров в эфире телеканала "Рада".

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Андрей Бражников
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