Пресс-секретарь Зеленского подправил его слова о шведских Gripen

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров пояснил слова главы государства на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном о том, что пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских JAS Gripen. Он утверждал, что Киев намерен добиться поставки этих истребителей.

"Теоретически до этого [предоставления самолётов] остаётся три шага. Сейчас тестирование самолётов, потом тренировка, потом политическое согласие и лишь потом предоставление этих самолётов. Пока это теоретически. Смотрим, что можем сделать", — высказался Никифоров в эфире телеканала "Рада".