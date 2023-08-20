Зеленский вызвал шок "луком из бункера" на встрече с королём Карлом XVI и королевой Сильвией

Пользователей соцсети X возмутил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, который явился с женой Еленой на встречу с королём Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией в штанах и футболке цвета хаки.

"Есть ли у вас какая-нибудь одежда, кроме зелёных футболок?" — вопрошает пользователь с ником Soph.

"Зато у него есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолёта, две пачки золота и один бесконечный трубопровод от вашего подоходного налога", — с иронией ответил юзер Dáil Fox News.

"При тех деньгах, которые мы отправляем, не могли бы вы хотя бы попытаться выглядеть как профессионал?" — поддержал предыдущего комментатора Triptonium.

"Футболка и ботинки, чтобы люди поверили, что он — воин, который на самом деле прячется в тёмном бункере и никогда не видел реальной цены военного конфликта, который он развязал", — высказался Wolverine.

"Ты мог бы надеть костюм", — не сдержал возмущения HumanBollard.

"Сэр, вы выглядите нелепо из-за того, что постоянно так одеваетесь. У вас полно времени, чтобы постоянно писать в Twitter. Вы должны находить время, чтобы нормально одеваться", — написал Kosmo и напомнил, что Зеленский — не солдат.