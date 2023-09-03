Трамп стал лидером у американских избирателей, но с оговоркой
WSJ: За Байдена и Трампа готовы проголосовать по 46 процентов избирателей
Если бы выборы президента США проводились сегодня и единственными кандидатами были действующий президент Джо Байден и бывший лидер страны Дональд Трамп, за каждого из них проголосовало бы по 46% американских граждан. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Опрос был проведён 24–30 августа, в нём участвовало полторы тысячи зарегистрированных избирателей. При этом 8% респондентов не определились с предпочтениями.
А вот при условии наличия других кандидатов Трамп вырвался вперёд: 40% против 39% у Байдена. Количество неопределившихся в этом варианте выросло до 17%.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп после формального ареста в штате Джорджия собрал около 7,1 миллиона долларов пожертвований. Предвыборному штабу республиканца впервые перепала такая крупная сумма за сутки.
flickr.com / Gage Skidmore / The White House