Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 01:20

Трамп стал лидером у американских избирателей, но с оговоркой

WSJ: За Байдена и Трампа готовы проголосовать по 46 процентов избирателей

Если бы выборы президента США проводились сегодня и единственными кандидатами были действующий президент Джо Байден и бывший лидер страны Дональд Трамп, за каждого из них проголосовало бы по 46% американских граждан. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Опрос был проведён 24–30 августа, в нём участвовало полторы тысячи зарегистрированных избирателей. При этом 8% респондентов не определились с предпочтениями.

Республиканцы уже в начале осени могут начать процедуру импичмента Байдена

Республиканцы уже в начале осени могут начать процедуру импичмента Байдена

А вот при условии наличия других кандидатов Трамп вырвался вперёд: 40% против 39% у Байдена. Количество неопределившихся в этом варианте выросло до 17%.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп после формального ареста в штате Джорджия собрал около 7,1 миллиона долларов пожертвований. Предвыборному штабу республиканца впервые перепала такая крупная сумма за сутки.

Обложка ©

flickr.com / Gage Skidmore / The White House

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джозеф Байден
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров