Республиканцы уже в начале осени могут начать процедуру импичмента Байдена

Некоторые республиканцы Палаты представителей Конгресса США предлагают начать процедуру импичмента президента Джо Байдена уже в сентябре. Об этом говорится в материале газеты The Hill.

Так, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман сообщил изданию, что начать процедуру необходимо, ведь "если не сейчас, то когда?". Он считает, что собрано уже достаточно доказательств причастности президента к коррупции.

Однако, как отмечает газета, некоторые партийцы не готовы сделать решительный шаг. Например, по мнению члена Палаты представителей от штата Небраска Дона Бэкона, для проведения такой процедуры нужно иметь надёжные доказательства серьёзного преступления или правонарушения, а не просто предположения.