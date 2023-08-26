В Конгрессе призвали объявить Байдену импичмент после откровений экс-генпрокурора Украины

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала срочно одобрить расследование по делу об импичменте президента страны Джо Байдена на фоне заявлений о его причастности к коррупции. Об этом она написала в соцсети Х (ранее Twitter).

"Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только Конгресс соберётся в сентябре", — написала она.

Если Палата представителей одобрит начало расследования, в итоге это может закончиться инициированием процедуры импичмента.