В Конгрессе призвали объявить Байдену импичмент после откровений экс-генпрокурора Украины
Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена на фоне данных о коррупции
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала срочно одобрить расследование по делу об импичменте президента страны Джо Байдена на фоне заявлений о его причастности к коррупции. Об этом она написала в соцсети Х (ранее Twitter).
"Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только Конгресс соберётся в сентябре", — написала она.
Если Палата представителей одобрит начало расследования, в итоге это может закончиться инициированием процедуры импичмента.
Ранее бывший генпрокурор Украины (в 2015–2016 годах) Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News рассказал, что Байден замешан в истории с коррупцией. По словам экс-чиновника, его увольнение произошло под давлением Вашингтона, а американский лидер, который тогда был вице-президентом при Бараке Обаме, отдал за это миллиард долларов.
Также Лайф рассказывал о том, что член Палаты представителей США Грег Стюби внёс на рассмотрение резолюцию об импичменте президенту США Джо Байдену по трём статьям. Он предложил объявить главе государства импичмент за "Злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество", "Препятствование правосудию" и "Мошенничество". А конгрессмен, республиканец Марк Грин рассказал, что Байден использовал псевдоним Роберт Питерс, чтобы скрыть коррупционные схемы на посту вице-президента.
ТАСС / AP