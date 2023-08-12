В США Байдену хотят объявить импичмент за тяжкие преступления

"Резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки", – говорится в опубликованном на сайте республиканца документе.

Политолог объяснил, могут ли Байдену объявить импичмент по состоянию здоровья

Ранее спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти заявил о том, что республиканцы в Палате представителей планируют вынести импичмент Байдену. Инициаторы хотят выяснить информацию по делу о коррупционных схемах его семьи за рубежом.