В США Байдену хотят объявить импичмент за тяжкие преступления
Конгрессмен Стюби внёс на рассмотрение резолюцию об импичменте Байдену
Член палаты представителей США Грег Стюби внёс на рассмотрение резолюцию об импичменте президенту Соединённых Штатов Джо Байдену.
"Резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки", – говорится в опубликованном на сайте республиканца документе.
Политик предлагает объявить Байдену импичмент по трём статьям: "злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество", "препятствование правосудию" и "мошенничество".
Ранее спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти заявил о том, что республиканцы в Палате представителей планируют вынести импичмент Байдену. Инициаторы хотят выяснить информацию по делу о коррупционных схемах его семьи за рубежом.
ТАСС / EPA