Раскрыт псевдоним, который Байден использовал для коррупционных схем

Чтобы скрыть коррупционные схемы во время пребывания на посту вице-президента, Джо Байден использовал псевдоним Роберт Питерс. Об этом заявил американский конгрессмен, республиканец Марк Грин. По его мнению, нынешний президент США должен понести за это ответственность.

Грин подчеркнул, что "мошенник под любым именем остаётся мошенником".

"Питерс использовал своё положение для получения финансовой выгоды, и Джо Байден должен понести ответственность", — написал конгрессмен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее телеканал Newsmax со ссылкой на председателя комитета по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера сообщил, что Байден во время своего вице-президентства получил от бизнесменов более 20 миллионов долларов незаконных выплат.