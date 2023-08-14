В Конгрессе обвинили сына Байдена в совершении "многих незаконных вещей"

Сын президента США Джо Байдена Хантер совершил "много по-настоящему незаконных вещей". Об этом в эфире ABC заявил член Комитета по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин.

Он отметил, что расследование по делу Хантера Байдена "не идёт гладко" и очевидно, "что этот парень пристрастился к наркотикам". По словам конгрессмена, американским политикам не следует вмешиваться в работу системы правосудия: нужно позволить процессу "следовать своим чередом".