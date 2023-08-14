В Конгрессе обвинили сына Байдена в совершении "многих незаконных вещей"
Конгрессмен США Раскин: Сын Байдена совершил "много незаконных вещей"
Сын президента США Джо Байдена Хантер совершил "много по-настоящему незаконных вещей". Об этом в эфире ABC заявил член Комитета по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин.
Он отметил, что расследование по делу Хантера Байдена "не идёт гладко" и очевидно, "что этот парень пристрастился к наркотикам". По словам конгрессмена, американским политикам не следует вмешиваться в работу системы правосудия: нужно позволить процессу "следовать своим чередом".
Напомним, осенью 2020 года разгорелся скандал из-за ноутбука Хантера Байдена. Правоохранителям передали сообщения и интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на его устройстве. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. Также Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны снять обвинения в незаконном хранении оружия. Позже на суде сын действующего президента США отказался признавать вину по делу о неуплате налогов. Сын Байдена даже в "безостановочном загуле" мог заработать более двух миллионов долларов.
AP / TASS / Julio Cortez