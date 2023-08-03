Bloomberg: Сын Байдена даже в "безостановочном загуле" заработал более $2 млн

В 2017–2018 годах сын президента США Хантер Байден заработал более $4 млн, об этом узнало агентство Bloomberg. При этом сам Хантер описывал это время как "безостановочный разгул".

Согласно внесудебному соглашению, на которое ссылается Bloomberg, в 2017 году Байден-младший заработал более $2,3 млн, из них $1,6 млн из китайских источников, а $500 тысяч — от украинской энергетической компании. В 2018 году президентский сын заработал ещё более $2,1 млн. При этом его наркозависимость прогрессировала: сам Хантер в документах называет весну и лето 2018 года "безостановочным разгулом".