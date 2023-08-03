Bloomberg: Сын Байдена даже в "безостановочном загуле" заработал более $2 млн
Сын президента США Джо Байдена, юрист Хантер Байден. Фото © Susan Walsh / AP / TASS
В 2017–2018 годах сын президента США Хантер Байден заработал более $4 млн, об этом узнало агентство Bloomberg. При этом сам Хантер описывал это время как "безостановочный разгул".
Согласно внесудебному соглашению, на которое ссылается Bloomberg, в 2017 году Байден-младший заработал более $2,3 млн, из них $1,6 млн из китайских источников, а $500 тысяч — от украинской энергетической компании. В 2018 году президентский сын заработал ещё более $2,1 млн. При этом его наркозависимость прогрессировала: сам Хантер в документах называет весну и лето 2018 года "безостановочным разгулом".
Источники его доходов не указаны, но сам он признал связи с китайской компанией CEFC China Energy, украинской Burisma и юридической фирмой Boies, Schiller & Flexner.
Напомним, что Хантер Байден не вылезает из скандалов. Осенью 2020 года разгорелся скандал из-за его ноутбука. Правоохранителям передали сообщения и интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на устройстве сына Байдена. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. Также Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны снять обвинения в незаконном хранении оружия. Позже на суде сын действующего президента США отказался признавать вину по делу о неуплате налогов.