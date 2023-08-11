Делом очень проблемного сына Байдена займётся спецпрокурор
Минюст США: Расследование дела Хантера Байдена выведено на уровень спецпрокурора
Сын президента США Джо Байдена, юрист Хантер Байден. Обложка © Getty Images / WireImage / Kris Connor
Расследование дела Хантера Байдена — сына американского лидера Джо Байдена — выводится на уровень специального прокурора. С таким заявлением выступил министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарланд. По его словам, данный статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс, занимающийся данным делом, причём изменить его статус он попросил сам.
"Во вторник Уайсс сказал мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как спецпрокурору. Рассмотрев его запрос и чрезвычайные обстоятельства, относящиеся к этому делу, я пришёл к выводу, что интересам общественности отвечает его назначение на пост спецпрокурора", — отметил Гарланд.
По его словам, данное изменение статуса подтверждает, что у Уайсса есть все полномочия, необходимые для проведения тщательного расследования.
Лайф напоминает: осенью 2020 года разгорелся скандал из-за ноутбука Хантера Байдена. Правоохранителям передали сообщения и интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на его устройстве. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. Также Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны снять обвинения в незаконном хранении оружия. Позже на суде сын действующего президента США отказался признавать вину по делу о неуплате налогов. Сын Байдена даже в "безостановочном загуле" мог заработать более двух миллионов долларов.