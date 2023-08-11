Делом очень проблемного сына Байдена займётся спецпрокурор

Расследование дела Хантера Байдена — сына американского лидера Джо Байдена — выводится на уровень специального прокурора. С таким заявлением выступил министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарланд. По его словам, данный статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс, занимающийся данным делом, причём изменить его статус он попросил сам.

"Во вторник Уайсс сказал мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как спецпрокурору. Рассмотрев его запрос и чрезвычайные обстоятельства, относящиеся к этому делу, я пришёл к выводу, что интересам общественности отвечает его назначение на пост спецпрокурора", — отметил Гарланд.