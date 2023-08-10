Байдену передали, кто оставил кокаин в Белом доме, это может быть приближённый его семьи

Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежит приближённому семьи президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета New York Post, указывая, что сам американский лидер в курсе, чей это был наркотик.

Несмотря на заявления Секретной службы США о невозможности установить личность человека, оставившего кокаин в Белом доме, на самом деле власти имеют достаточно улик, чтобы узнать, кому принадлежал пакет.

Как пишет журнал Soldier of Fortune со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности и знакомых с инцидентом, Байдену было доложено, кто принёс наркотик в Белый дом. Все три источника назвали одно и то же имя независимо друг от друга, однако публиковать его автор Сьюзен Катц Китинг не стала.