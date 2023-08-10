Байдену передали, кто оставил кокаин в Белом доме, это может быть приближённый его семьи
NYP: Найденный в Белом доме кокаин оставил человек из окружения семьи Байдена
Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежит приближённому семьи президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета New York Post, указывая, что сам американский лидер в курсе, чей это был наркотик.
Несмотря на заявления Секретной службы США о невозможности установить личность человека, оставившего кокаин в Белом доме, на самом деле власти имеют достаточно улик, чтобы узнать, кому принадлежал пакет.
Как пишет журнал Soldier of Fortune со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности и знакомых с инцидентом, Байдену было доложено, кто принёс наркотик в Белый дом. Все три источника назвали одно и то же имя независимо друг от друга, однако публиковать его автор Сьюзен Катц Китинг не стала.
Журналисты обратились за комментарием к Байдену, его жене, детям и вице-президенту Камале Харрис. Однако в ответ на запрос на предполагаемый телефон Байдена пришёл ответ, что сообщение не доставлено.
Напомним, кокаин был обнаружен 2 июля в камере хранения недалеко от Овального кабинета и офисов высокопоставленных американских чиновников. Позже выяснилось, что замешанный в наркоскандалах сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка. Бывший президент Дональд Трамп предположил, что наркотики предназначались самому Байдену или его сыну.
Flickr / The White House