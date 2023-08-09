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9 августа, 01:58

Мэр Тампы Кастор выловила на рыбалке кокаин на сумму более миллиона долларов

Мэр американского города Тампа в штате Флорида Джейн Кастор выловила более 30 килограммов кокаина во время рыбалки на лодке с семьёй. Об этом пишет местная газета Tampa Bay Times.

Кастор, долгое время проработавшая в полиции, наткнулась на наркотики в Атлантическом океане, где она искала лобстеров. Она сразу поняла, что находится в замотанных в пластиковую плёнку брикетах с бабочкой на этикетке. О находке градоначальница оповестила береговую охрану.

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О ситуации с наркотиками, найденными благодаря "отдыхающему лодочнику", власти передавали ещё в июле, но только сейчас стало известно, что их обнаружил мэр третьего по величине города в штате.

"Семья мэра провела остаток отпуска, ныряя и рыбача. Наркотики им больше не попадались, зато они выловили около 60 лобстеров", говорится в публикации.

Ранее Лайф писал, что бывший чиновник заделался наркодилером и попался с целым пакетом мефедрона в Москве. По информации следствия, 42-летний мужчина через Интернет продавал запрещённые вещества и доставлял их покупателям, делая закладки.

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Юлия Коновалова
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