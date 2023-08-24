Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории страны, так как он "самый коррумпированный и самый некомпетентный".
"Он худший президент в истории нашей страны. Он коррумпированный человек, настолько коррумпированный, что я даже перестал называть Хиллари (Клинтон) бесчестной и использовал это слово для Джо", — сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Напомним, президентские выборы в США состоятся уже в 2024 году. В преддверии голосования Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Байдена. По мнению бывшего главы государства, его предшественник ведёт страну в ад. Также он предположил, что Байден просто не "дотянет" до выборов в Штатах.
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