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24 августа, 07:44

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории страны, так как он "самый коррумпированный и самый некомпетентный".

"Он худший президент в истории нашей страны. Он коррумпированный человек, настолько коррумпированный, что я даже перестал называть Хиллари (Клинтон) бесчестной и использовал это слово для Джо", — сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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Напомним, президентские выборы в США состоятся уже в 2024 году. В преддверии голосования Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Байдена. По мнению бывшего главы государства, его предшественник ведёт страну в ад. Также он предположил, что Байден просто не "дотянет" до выборов в Штатах.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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