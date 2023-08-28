Маккарти считает импичмент единственным способом вывести Байдена на чистую воду
Спикер Маккарти: Полученные сведения могут привести к импичменту Байдена
Собранная республиканцами информация о семье президента США Джо Байдена позволяет ставить вопрос об импичменте. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.
"Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьёй Байдена", — сказал республиканец, добавив, что американская общественность заслуживает ответов.
Он отметил, что расследование стало возможно благодаря тому, что Республиканская партия получила большинство в Палате представителей. Если же запустить процедуру импичмента, Конгресс получит полномочия для получения всей недостающей информации.
Ранее Лайф рассказывал о том, что член Палаты представителей США Грег Стюби внёс на рассмотрение резолюцию об импичменте президенту США Джо Байдену по трём статьям: "Злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество", "Препятствование правосудию" и "Мошенничество". Конгрессмен-республиканец Марк Грин рассказал, что Байден использовал псевдоним Роберт Питерс, чтобы скрыть коррупционные схемы на посту вице-президента.
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