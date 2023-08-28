Маккарти считает импичмент единственным способом вывести Байдена на чистую воду

Собранная республиканцами информация о семье президента США Джо Байдена позволяет ставить вопрос об импичменте. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

"Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьёй Байдена", — сказал республиканец, добавив, что американская общественность заслуживает ответов.