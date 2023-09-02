В США испугались способности "Сармата" уничтожить всю Францию и Техас
MWM: "Сармат" может уничтожить территорию, площадью превышающую штат Техас
Поступивший на вооружение Российской Федерации стратегический ракетный комплекс "Сармат" способен уничтожить территорию большей площади, чем штат Техас. Об этом говорится в материале американского журнала Military Watch Magazine.
"Потенциально один "Сармат" способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса", — сказано в тексте.
Автор подчеркнул, что поступление "Сармата" на боевое дежурство увеличило и без того существенный разрыв между РФ и США в потенциале стратегических ракет, базирующихся на земле. Причиной тому несовременность межконтинентальных баллистических ракет, стоящих на вооружении Штатов, их арсенал по прежнему далёк от совершенства и остаётся самым старым в мире.
В тексте напомнили о словах президента РФ Владимира Путина, о том, что новый ракетный комплекс не имеет равных по тактико-техническим характеристикам и может справиться с любой противоракетной обороне. Кроме того, российский лидер говорил, что в мире ещё долго не будет аналогичного "Сармату" вооружения.
По мнению обозревателя, решение о постановке стратегического ракетного комплекса на боевое дежурство следует из растущей угрозы прямого присоединения стран НАТО к украинскому конфликту. Альянс не прекращает наращивание военного присутствия, разворачивает на фронтах боевые подразделения и делится с ВСУ данными со спутников.
Напомним, 21 июня Путин сообщил, что комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами в ближайшее время заступят на боевое дежурство. А 1 сентября глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил, что расчёт стратегического ракетного комплекса "Сармат" приступил к несению службы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ