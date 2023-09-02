В США испугались способности "Сармата" уничтожить всю Францию и Техас

Поступивший на вооружение Российской Федерации стратегический ракетный комплекс "Сармат" способен уничтожить территорию большей площади, чем штат Техас. Об этом говорится в материале американского журнала Military Watch Magazine.

"Потенциально один "Сармат" способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса", — сказано в тексте.

Автор подчеркнул, что поступление "Сармата" на боевое дежурство увеличило и без того существенный разрыв между РФ и США в потенциале стратегических ракет, базирующихся на земле. Причиной тому несовременность межконтинентальных баллистических ракет, стоящих на вооружении Штатов, их арсенал по прежнему далёк от совершенства и остаётся самым старым в мире.

В тексте напомнили о словах президента РФ Владимира Путина, о том, что новый ракетный комплекс не имеет равных по тактико-техническим характеристикам и может справиться с любой противоракетной обороне. Кроме того, российский лидер говорил, что в мире ещё долго не будет аналогичного "Сармату" вооружения.