В Белом доме отказались комментировать заступление "Сармата" на боевое дежурство

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать постановку Россией ракетного комплекса "Сармат" на боевое дежурство. Он сослался на отсутствие у него соответствующих компетенций.

"Я не в той позиции, чтобы подтверждать сообщения СМИ о постановке на боевое дежурство определённых ракетных систем", — сказал он.