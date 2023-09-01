Ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
Борисов: Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство
Расчёт стратегического ракетного комплекса "Сармат" заступил на боевое дежурство. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе марафона "Поделись своим знанием".
"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", — сказал руководитель госкорпорации.
Напомним, о скором поступлении "Сармата" на боевое дежурство ещё в июне сообщал президент России Владимир Путин на церемонии чествования лучших выпускников военных вузов. Глава государства отметил, что укрепление армии и надёжная обеспеченность страны остаётся в приоритете, а также назвал важнейшей задачей развитие ядерной триады.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ