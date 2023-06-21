Путин: В ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат"

Комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Об этом сообщил в среду, 21 июня, президент России Владимир Путин на церемонии чествования лучших выпускников военных вузов.

"Укрепление армии, надёжная обеспеченность страны остаётся нашим приоритетом. С учётом новых вызовов и бесценным опытом СВО продолжим всесторонне совершенствовать наши Вооружённые силы", — подчеркнул российский лидер.

Путин проанонсировал, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами. Видео © LIFE

Важнейшей задачей Путин назвал и развитие ядерной триады. Уже около половины частей и соединений, по его словам, оснащено новейшими комплексами "Ярс", а системы "Авангард" перевооружают более современными ракетами.

"В ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами", — проанонсировал глава государства.