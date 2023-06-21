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21 июня, 12:01

Путин: В ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат"

Комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Об этом сообщил в среду, 21 июня, президент России Владимир Путин на церемонии чествования лучших выпускников военных вузов.

"Укрепление армии, надёжная обеспеченность страны остаётся нашим приоритетом. С учётом новых вызовов и бесценным опытом СВО продолжим всесторонне совершенствовать наши Вооружённые силы", — подчеркнул российский лидер.

Путин проанонсировал, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами. Видео © LIFE

Важнейшей задачей Путин назвал и развитие ядерной триады. Уже около половины частей и соединений, по его словам, оснащено новейшими комплексами "Ярс", а системы "Авангард" перевооружают более современными ракетами.

"В ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами", проанонсировал глава государства.

Американский генерал высоко оценил российскую ракету "Сармат"

Американский генерал высоко оценил российскую ракету "Сармат"

Как писал Лайф ранее, США обеспокоены словами Путина о новом супероружии "Сармат". Российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 практически готовы к развёртыванию.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александр Юнашев
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