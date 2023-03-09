Американский генерал высоко оценил российскую ракету "Сармат"

Российская ракета "Сармат" — в высокой степени боеспособное оружие стратегического назначения. Об этом заявил глава Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк. Выступая на слушаниях в комитете по делам Вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США, он отметил, что Россия продолжала проводить крупные военные учения и испытания оружия.

"В апреле 2022 года Россия провела испытания огромной межконтинентальной стратегической ракеты "Сармат", в высокой степени боеспособного стратегического оружия, что подчёркивает критически важное значение обеспечения США современными и надёжными возможностями в сфере стратегического сдерживания. Россия проводит испытания также атомной подводной лодки "Белгород", которая может нести ядерную торпеду "Посейдон", предназначенную для ударов по прибрежным целям с расстояния в 1 тыс. км", — сказал Ван Хёрк.

Он также напомнил, что в 2022 году Россия впервые применила на Украине гиперзвуковое оружие класса "воздух – земля".

Нужно отметить, что американские генералы обычно указывают конгрессменам на проблемные зоны американских Вооружённых сил, при этом говорят о военных преимуществах России и Китая. Это связано с тем, что парламентарии затем принимают решение, сколько денег направлять на оборону. Военный бюджет США постоянно увеличивается. Так, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят $140 млрд. Это абсолютный рекорд.