Военный эксперт раскрыл главное преимущество "Сармата", который заступил на боевое дежурство
Эксперт Дандыкин: Комплекс "Сармат" не имеет аналогов в мире
Удар российского стратегического ракетного комплекса "Сармат", который уже заступил на боевое дежурство, будет невозможно отразить. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
"Комплекс "Сармат" не имеет аналогов в мире. Он с большой дальностью. Может идти не просто через Северный полюс, но и через Южный. Это уникальный комплекс, который позволяет нам в случае агрессии врага нанести ему удар, который отразить будет невозможно", — отметил Дандыкин в беседе с "Лентой.ру".
Он назвал постановку "Сармата" на боевое дежурство важным моментом для укрепления суверенитета России и огромным достижением.
Напомним, сегодня, 1 сентября, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе марафона "Поделись своим знанием" заявил, что расчёт стратегического ракетного комплекса "Сармат" заступил на боевое дежурство.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ