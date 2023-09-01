Военный эксперт раскрыл главное преимущество "Сармата", который заступил на боевое дежурство

"Комплекс "Сармат" не имеет аналогов в мире. Он с большой дальностью. Может идти не просто через Северный полюс, но и через Южный. Это уникальный комплекс, который позволяет нам в случае агрессии врага нанести ему удар, который отразить будет невозможно", — отметил Дандыкин в беседе с "Лентой.ру".