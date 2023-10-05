Путин: Нельзя сказать, что мы променяли масло на пушки

Несмотря на рост расходов на оборону и безопасность, Россия не променяла масло на пушки. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба. Российский лидер подчеркнул, что в стране выполняются все социальные обязательства перед населением, но при этом наше государство продолжает добиваться обозначенных целей развития.

"Сказать, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, — это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением, — все в полной мере выполняются", — резюмировал глава государства.

В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".