"Протрите глаза!": Путин призвал Запад избавиться от колониальной спеси
Путин на "Валдае" призвал Запад избавиться от спеси и колониального мышления
Президент России Владимир Путин призвал Запад, насаждающий всем правила игры, избавиться от колониального мышления. Заявление прозвучало в ходе выступления главы российского государства на пленарной сессии Валдайского клуба.
Путин на "Валдае" призвал Запад избавиться от спеси и колониального мышления. Видео © LIFE
"Вообще, наши коллеги из США не только устанавливают правила, но и поучают, кто и как должен их исполнять. Делается это всё в откровенно хамской форме. Это всё проявление колониального мышления. Говорят: "Вы должны, вы обязаны, мы вас серьёзно предупреждаем". Вы кто такие вообще?! Может, вам самим пора избавиться от спеси? Хочется сказать: "Протрите глаза!" — обратился к Западу президент России.
В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
Ранее в ходе своего выступления Путин напомнил, что в своё время размышлял о возможном вступлении России в НАТО, но пришёл к выводу, что Североатлантическому альянсу такая страна была не нужна.
LIFE / Павел Баранов