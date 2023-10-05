"Протрите глаза!": Путин призвал Запад избавиться от колониальной спеси

"Вообще, наши коллеги из США не только устанавливают правила, но и поучают, кто и как должен их исполнять. Делается это всё в откровенно хамской форме. Это всё проявление колониального мышления. Говорят: "Вы должны, вы обязаны, мы вас серьёзно предупреждаем". Вы кто такие вообще?! Может, вам самим пора избавиться от спеси? Хочется сказать: "Протрите глаза!" — обратился к Западу президент России.